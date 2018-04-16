Пьянка на Хрустальной закончилась поножовщиной

На днях в полицию поступило сообщение о том, что на улице Хрустальной в Калуге мужчину ранили ножом.

- На месте происшествия нарядом было установлено, что в процессе совместного распития алкоголя между двумя мужчинами произошел конфликт, - сообщает 16 апреля пресс-служба Росгвардии по Калужской области. - В результате ссоры один из мужчин схватил кухонный нож и ударил в грудь другого, после чего скрылся.

По «горячим следам» 32-летнего калужанина задержали. У мужчины был с собой нож.

Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.