Пьянка на Хрустальной закончилась поножовщиной

На днях в полицию поступило сообщение о том, что на улице Хрустальной в Калуге мужчину ранили ножом.
- На месте происшествия нарядом было установлено, что в процессе совместного распития алкоголя между двумя мужчинами произошел конфликт, - сообщает 16 апреля пресс-служба Росгвардии по Калужской области. - В результате ссоры один из мужчин схватил кухонный нож и ударил в грудь другого, после чего скрылся.
По «горячим следам» 32-летнего калужанина задержали. У мужчины был с собой нож.
Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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