Страсти в бане: девушку облили кипятком

В Обнинске завели уголовное дело на 28-летнего мужчину, которого подозревают в умышленном причинении вреда здоровью.

Как рассказали в субботу, 14 апреля, в УМВД по Калужской области, конфликт произошёл в одной из бань, где отдыхала компания знакомых.

- Житель Боровского района на почве личных неприязненных отношений взял в руку шланг и умышленно направил струю горячей воды в сторону одной из девушек, - говорится в сообщении полиции. - Потерпевшая госпитализирована с термическими ожогами тела 1 и 2 степени.

По уголовной статье предполагаемому виновнику грозит до двух лет колонии.