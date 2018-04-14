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Страсти в бане: девушку облили кипятком

14.04.2018 20:14 1 4034 Дмитрий Ивьев
Страсти в бане: девушку облили кипятком

В Обнинске завели уголовное дело на 28-летнего мужчину, которого подозревают в умышленном причинении вреда здоровью.

Как рассказали в субботу, 14 апреля, в УМВД по Калужской области, конфликт произошёл в одной из бань, где отдыхала компания знакомых.

- Житель Боровского района  на почве личных неприязненных отношений взял в руку шланг и умышленно направил струю горячей воды в сторону одной из девушек, - говорится в сообщении полиции. - Потерпевшая госпитализирована с термическими ожогами тела 1 и 2 степени.

По уголовной статье предполагаемому виновнику грозит до двух лет колонии.


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Тэги: криминал
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