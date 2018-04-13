Калужанин предлагал подросткам переспать с ним за деньги

В четверг, 12 апреля, в группе «Калуга Жесть» в социальной сети «ВКонтакте» появилось видео, на котором мужчина предлагает переспать с ним за деньги, предположительно, подросткам.
- Я вам дам по 20 тысяч, и вы будете со мною! Ты пойдёшь за двадцатку? – говорит на камеру подвыпивший мужчина.
- Куда? – спрашивает, снимающая видео, девушка.
- Со мной трахаться! Поехали ко мне. Сколько ты хочешь: 30, 40, 50 тысяч. Сколько тебе заплатить? - не унимается мужчина. Он объясняет компании молодых ребят, что за 50 тысяч можно снять элитную проститутку в Москве.
Видео заинтересовало Следственный комитет. Организовано проведение доследственной проверки по факту возможного совершения развратных действий в отношении несовершеннолетних в одном из кафе Калуги, сообщает 13 апреля калужское региональное управление Следственного комитета.
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