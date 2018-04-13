Угонщика нашли по образцу ДНК

В Малоярославце полицейские раскрыли преступление, совершенное ещё в 2015 году. Тогда у местного жителя угнали легковушку.
Машину вскоре нашли брошенной на одной из улиц города. Окно со стороны водителя было разбито, а на фрагментах стекла имелась кровь.
- Экспертами-криминалистами из крови, изъятой со стекла машины, был выделен генотип и помещен в «Федеральную базу геномной информации», - сообщает в пятницу, 13 апреля, пресс-служба УМВД по Калужской области. – Оказалось, что образец ДНК принадлежит ранее неоднократно судимому жителю одной из соседних республик.
Подозреваемого задержали. Мужчина рассказал, что вскрыл машину, чтобы добраться до нужного ему адреса.
По уголовной статье предполагаемому виновнику грозит до 5 лет колонии.
|
Калужанин предлагал подросткам переспать с ним за деньги 13.04.2018 17:21
Калужанин заплатит 80 тысяч за удар по лицу полицейскому 13.04.2018 16:37
В Калуге женщину до смерти избили на улице 13.04.2018 09:15
«Я знала, что меня обманывают»: пенсионерка второй раз выкупила сына 12.04.2018 16:49
За снятие порчи продавец отдала всю выручку из кассы 12.04.2018 16:27
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: