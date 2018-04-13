Угонщика нашли по образцу ДНК

В Малоярославце полицейские раскрыли преступление, совершенное ещё в 2015 году. Тогда у местного жителя угнали легковушку.

Машину вскоре нашли брошенной на одной из улиц города. Окно со стороны водителя было разбито, а на фрагментах стекла имелась кровь.

- Экспертами-криминалистами из крови, изъятой со стекла машины, был выделен генотип и помещен в «Федеральную базу геномной информации», - сообщает в пятницу, 13 апреля, пресс-служба УМВД по Калужской области. – Оказалось, что образец ДНК принадлежит ранее неоднократно судимому жителю одной из соседних республик.

Подозреваемого задержали. Мужчина рассказал, что вскрыл машину, чтобы добраться до нужного ему адреса.

По уголовной статье предполагаемому виновнику грозит до 5 лет колонии.