Глас народа
Важно:
Реки вскрылись, следим за паводком
Суббота, 14 апреля
$ 57.17 0.17
71.26 0.69
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Криминал

Угонщика нашли по образцу ДНК

13.04.2018 16:44 3 718 Елена Французова
Угонщика нашли по образцу ДНК

В Малоярославце полицейские раскрыли преступление, совершенное ещё в 2015 году. Тогда у местного жителя угнали легковушку.

Машину вскоре нашли брошенной на одной из улиц города. Окно со стороны водителя было разбито, а на фрагментах стекла имелась кровь.

- Экспертами-криминалистами из крови, изъятой со стекла машины, был выделен генотип и помещен в «Федеральную базу геномной информации», - сообщает в пятницу, 13 апреля, пресс-служба УМВД по Калужской области. – Оказалось, что образец ДНК принадлежит ранее неоднократно судимому жителю одной из соседних республик.

Подозреваемого задержали. Мужчина рассказал, что вскрыл машину, чтобы добраться до нужного ему адреса.

По уголовной статье предполагаемому виновнику грозит до 5 лет колонии.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: криминал
Еще новости из рубрики «Криминал»

Калужанин предлагал подросткам переспать с ним за деньги 13.04.2018 17:21

Калужанин заплатит 80 тысяч за удар по лицу полицейскому 13.04.2018 16:37

В Калуге женщину до смерти избили на улице 13.04.2018 09:15

«Я знала, что меня обманывают»: пенсионерка второй раз выкупила сына 12.04.2018 16:49

За снятие порчи продавец отдала всю выручку из кассы 12.04.2018 16:27

Комментарии читателей: 3 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 14 апреля, 11:00
Благотворительный фестиваль детского творчества
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
сб 14 апреля, 12:00
День анимешника
Площадь Победы
сб 21 апреля, 12:00
Фестиваль-конкурс казачьей песни "Казачьему роду
Малинники, Дом культуры

Для детей

сб 14 апреля, 11:00
Фикси-шоу «Спасатели времени»
Арена КТЗ, ДК
сб 14 апреля, 11:00
Интерактивный спектакли от чемоданного кукольного театра "Карусель"
Калуга
сб 14 апреля, 14:00
Виртуальный планетарий
Безумная лаборатория
сб 14 апреля, 16:00
Большой оркестр для маленьких солистов
Филармония

Концерты

сб 14 апреля, 19:00
Надежда Кадышева и "Золотое Кольцо"
Арена КТЗ, ДК
сб 14 апреля, 21:00
Animal Джаz
GaragE Bar (Бар Гараж)
вс 15 апреля, 20:00
Dream Draft
GaragE Bar (Бар Гараж)
вс 15 апреля, 19:00
Тролль гнет ель
Мажор, бар

Кино

Гоголь. Вий
Славные пташки
Рэмпейдж
Тихоокеанский рубеж 2
Новости компаний

Мобильная Электронная Подпись от «МегаФона» - новое слово в электронном документообороте

«НАШЕ ВИДЕНИЕ-2018»: кто победил на фестивале

Филиал «Калугаэнерго» повышает надежность электроснабжения населенных пунктов Износковского района

Расчёты с клиентами еще проще: «МегаФон» представляет доступное кассовое решение

Опросы
В 2018 году вновь планируется провести шествие выпускников до Старого Торга, а после него - концерт на площади. А какой вариант праздника вам нравится больше? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Юмор и флуд - Первому игроку приготовится

Viktorch1311 31 мар 2018 22:51

ЧК - "Боярышник"

Viktorch1311 30 мар 2018 12:04

ЧК - Жадность

Viktorch1311 26 мар 2018 12:59

записки непостороннего - Хочется жить в свободной стране

mason 19 мар 2018 16:58

Новости партнеров

Преимущества использования МФУ с СНПЧ и рекомендации по выбору удобного устройства

«Время – деньги»

Обзор ЖК «Новое Медведково» от застройщика Инград

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.