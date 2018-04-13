Калужанин заплатит 80 тысяч за удар по лицу полицейскому

37-летний калужанин признан виновным в применении насилия в отношении полицейского.
В середине октября 2017 года он попался в поле зрения сотрудникам патрульно-постовой службы на улице Кирова. Мужчину задержали за мелкое хулиганство - появление в общественном месте в пьяном виде.
Его доставали в отдел полиции.
- Находясь в отделе, дебошир, возмущенный действиями сотрудников правоохранительных органов, нанес удар кулаком по лицу полицейскому, чем причинил ему физическую боль и телесное повреждение в виде кровоподтека на лице, - сообщает областная прокуратура.
Суд приговорил виновника к штрафу в 80 тысяч рублей.
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