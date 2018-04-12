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«Я знала, что меня обманывают»: пенсионерка второй раз выкупила сына

12.04.2018 16:49 5 1580 Елена Французова
«Я знала, что меня обманывают»: пенсионерка второй раз выкупила сына

В четверг, 12 апреля, на пресс-конференции, посвящённой проблеме мошенничеств, полицейские рассказали, что в этом году семерых пенсионеров обманули работники «собеса» и «горгаза».

В квартиры пожилых людей мошенники проникают и под предлогом обмена денег. Установить приметы преступников в таких случаях не всегда возможно, так как пожилые люди зачастую не могут их описать.

По-прежнему пенсионеры ведутся на звонки якобы собственных детей, попавших в ДТП. Чтобы выкупить свою кровиночку, они отдают последние деньги.

- В Обнинске бабушка с интервалом в два года «освобождала» сына от уголовной ответственности. Сначала она его выкупила за 300 тысяч рублей, через два года – за 600. При чём она поясняла: «Я знала, что меня обманывают, чувствовала. Но ничего сделать не смогла», - рассказал начальник отдела по раскрытию мошенничеств общеуголовной направленности УРР УМВД по Калужской области Вадим КЕДРОВ.

Трагикомический случай произошёл ещё с одной пожилой дамой. Пока супруг был в магазине, она перевела 200 тысяч рублей мошеннику, который представился её сыном.

Когда муж вернулся она ему сказала: «Где ты ходишь? Я только что нашего сына спасла». Правда, оказалось, что у них нет никакого сын, а есть только дочь.

Сотрудники полиции призывают калужан быть бдительными. Проводить беседы со своими пожилыми родственниками.

- Если вы не дадите себя обмануть, вас не обманут, - подчеркнул Кедров.


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Тэги: криминал вадим кедров
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