Угонщик разбил машину в Детчино

В Калуге районный суд на днях вынес приговор 33-летнему мужчине, которого признали виновным в угоне.

В декабре он напился и украл у своей сожительницы ключи от «Мазды 6», рассказали в четверг, 12 апреля, в прокуратуре Калужской области.

Документов на авто у преступника не было, но он поехал в сторону Детчино. На улице Московской этого посёлка мужчина не справился с управлением и вылетел в кювет.

Суд приговорил виновника к двум с половиной годам колонии строгого режима. Ранее этот человек уже был судим.