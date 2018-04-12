Глас народа
Важно:
Реки вскрылись, следим за паводком
Четверг, 12 апреля
$ 57.17 0.17
71.26 0.69
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Криминал

Угонщик разбил машину в Детчино

12.04.2018 15:40 0 1095 Дмитрий Ивьев
Угонщик разбил машину в Детчино

В Калуге районный суд на днях вынес приговор 33-летнему мужчине, которого признали виновным в угоне.

В декабре он напился и украл у своей сожительницы ключи от «Мазды 6», рассказали в четверг, 12 апреля, в прокуратуре Калужской области.

Документов на авто у преступника не было, но он поехал в сторону Детчино. На улице Московской этого посёлка мужчина не справился с управлением и вылетел в кювет.

Суд приговорил виновника к двум с половиной годам колонии строгого режима. Ранее этот человек уже был судим.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: криминал
Еще новости из рубрики «Криминал»

«Я знала, что меня обманывают»: пенсионерка второй раз выкупила сына 12.04.2018 16:49

За снятие порчи продавец отдала всю выручку из кассы 12.04.2018 16:27

24-летнему мужчине грозит срок за секс с 15-летней 11.04.2018 15:14

Мужчина убил родственницу на глазах у ребёнка 11.04.2018 14:00

Двух мягких медведей украли в Калуге 11.04.2018 12:54

Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

пт 13 апреля, 12:00
Весенняя неделя добра
Дом мастеров
сб 14 апреля, 11:00
Благотворительный фестиваль детского творчества
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
сб 14 апреля, 12:00
День анимешника
Площадь Победы
сб 21 апреля, 12:00
Фестиваль-конкурс казачьей песни "Казачьему роду
Малинники, Дом культуры

Для детей

пт 13 апреля, 11:30
Встреча Вселенная и космос
Калужская областная детская библиотека
сб 14 апреля, 11:00
Фикси-шоу «Спасатели времени»
Арена КТЗ, ДК
сб 14 апреля, 11:00
Интерактивный спектакли от чемоданного кукольного театра "Карусель"
Калуга
сб 14 апреля, 14:00
Виртуальный планетарий
Безумная лаборатория

Концерты

пт 13 апреля, 18:00
Линда. Ресторанная премия.
Арена КТЗ, ДК
сб 14 апреля, 19:00
Надежда Кадышева и "Золотое Кольцо"
Арена КТЗ, ДК
пт 13 апреля, 19:00
Группа "Голубые береты"
Филармония
пт 13 апреля, 21:00
My Baby's Blues Band
GaragE Bar (Бар Гараж)

Кино

Гоголь. Вий
Славные пташки
Рэмпейдж
Тихоокеанский рубеж 2
Новости компаний

«НАШЕ ВИДЕНИЕ-2018»: кто победил на фестивале

Филиал «Калугаэнерго» повышает надежность электроснабжения населенных пунктов Износковского района

Расчёты с клиентами еще проще: «МегаФон» представляет доступное кассовое решение

«Ростелеком» поддержал первый открытый Чемпионат Калужской области по киберспорту

Опросы
В 2018 году вновь планируется провести шествие выпускников до Старого Торга, а после него - концерт на площади. А какой вариант праздника вам нравится больше? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Юмор и флуд - Первому игроку приготовится

Viktorch1311 31 мар 2018 22:51

ЧК - "Боярышник"

Viktorch1311 30 мар 2018 12:04

ЧК - Жадность

Viktorch1311 26 мар 2018 12:59

записки непостороннего - Хочется жить в свободной стране

mason 19 мар 2018 16:58

Новости партнеров

Преимущества использования МФУ с СНПЧ и рекомендации по выбору удобного устройства

«Время – деньги»

Обзор ЖК «Новое Медведково» от застройщика Инград

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.