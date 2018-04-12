Угонщик разбил машину в Детчино

В Калуге районный суд на днях вынес приговор 33-летнему мужчине, которого признали виновным в угоне.
В декабре он напился и украл у своей сожительницы ключи от «Мазды 6», рассказали в четверг, 12 апреля, в прокуратуре Калужской области.
Документов на авто у преступника не было, но он поехал в сторону Детчино. На улице Московской этого посёлка мужчина не справился с управлением и вылетел в кювет.
Суд приговорил виновника к двум с половиной годам колонии строгого режима. Ранее этот человек уже был судим.
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