Мужчина убил родственницу на глазах у ребёнка

В Сухиничах задержан 39-летний мужчина, которого подозревают в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего».

- Вечером 6 апреля подозреваемый в ходе конфликта с 41-летней сестрой жены нанес ей удар ножом в область бедра, - рассказали 11 апреля в калужском региональном управлении Следственного комитета. - За медицинской помощью женщина обращаться не стала, видимо, посчитав рану несерьезной. Наутро потерпевшую без признаков жизни обнаружила жена подозреваемого, которая пришла с работы.

В СК отмечают, что свидетелем совершения преступления стал 8-летний сын подозреваемого.