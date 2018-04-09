Бабушку обвиняют в гибели внучки на пожаре

48-летнюю безработную жительницу посёлка Мятлево обвиняют причинении смерти по неосторожности своей внучке.
Напомним, что 22 декабря загорелся частный дом в Износковском районе. В результате погибла 3-летняя девочка и 40-летний мужчина – сожитель бабушки.
Следственный комитет сообщал, что единственный человек, который спасся, - бабушка. Она была сильно пьяна.
- Увидев в зале возгорание и стоящего около огня ребенка, обвиняемая выбежала из дома, оставив малолетнюю девочку в горящем и задымленном помещении, - сообщает в понедельник, 9 апреля, прокуратура Калужской области.
Девочка погибла, отравившись угарным газом.
Вину женщина признала полностью. В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Бабушке грозит до 2 лет лишения свободы.
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