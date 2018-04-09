Ссора в кафе стоила мужчине жизни

В субботу, 7 апреля, на улице в Балабаново нашли тело 21-летнего жителя Боровска.
- По версии следствия, 7 апреля около 5 часов утра в кафе между компанией молодых людей и потерпевшим произошел конфликт, - сообщает калужское региональное управление Следственного комитета. - Потерпевшего, который был сильно пьян, вывели на улицу.
Один мужчина нанёс ему удар по голове. Потерпевший скончался на месте в результате закрытой черепно-мозговой травмы.
Подозреваемого задержали. Им оказался 20-летний житель Наро-Фоминского района. Известно, что молодой человек занимался вольной борьбой. Расследование уголовного дела продолжается.
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