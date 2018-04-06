Сбежавшую из детдома нашли у матери

Как мы уже писали, на прошлой неделе из детдома в Кондрове сбежала 14-летняя воспитанница, которая была объявлена в розыск (согласно закону, мы не имеем права упоминать имена несовершеннолетних, если они не в розыске, - прим. ред.).

Несовершеннолетняя была обнаружена в пятницу, 6 апреля, в квартире своей матери. Оказывается, это она забрала девочку на такси, так как, по её мнению, дочке в приюте плохо.

- В настоящее время следователи проводят опрос ребенка с участием представителей органов опеки, проводятся иные мероприятия, устанавливается, не совершалось ли в отношении несовершеннолетней каких-либо преступлений, - сообщает следственный комитет. - Затем ребенок будет передан в социальный центр.

Ранее девочка воспитывалась в многодетной семье в Калуге. В конце марта 2018 года на основании решения суда о лишении родительских прав девочка и ее малолетний брат были переданы органам опеки, а затем помещены в социальный центр в Калужской области.