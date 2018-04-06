Глас народа
Важно:
Не чистят от снега дороги и тротуары?
Заработала горячая линия! Звоните!
Пятница, 06 апреля
$ 57.17 0.17
71.26 0.69
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Криминал

Смертельное ДТП: депутата гордумы осудили на полтора года

06.04.2018 16:21 7 2202 Елена Французова
Смертельное ДТП: депутата гордумы осудили на полтора года

Депутат городской Думы Калуги признан виновным в ДТП со смертельным исходом. Он нарушил правила, из-за чего погиб человек.

- В июле 2015 года он управлял автомобилем Toyota Land Cruiser, - сообщает в пятницу, 6 апреля, калужское региональное управление Следственного комитета. - В районе деревни Андреевское не справился с управлением и допустил опрокидывание машины. 

В результате депутат получил повреждения средней тяжести, а его друг - пассажир машины - скончался в больнице. 

На следствии обвиняемый утверждал, что за рулем автомобиля находился его друг, однако показаниями свидетелей и данными судебных экспертиз удалось опровергнуть эту версию.

Суд приговорил депутата к полутора годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением права управления транспортным средством. 

В ходе следствия он возместил потерпевшим моральный вред в сумме одного миллиона рублей. Приговор был обжалован в апелляционном порядке, однако оставлен судом без изменения.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: криминал
Еще новости из рубрики «Криминал»

Директор предприятия скрыла от налоговой 15 млн. 06.04.2018 15:23

Адвокат попалась на взятке в 750 000 рублей 06.04.2018 15:15

Зэк сеял зло «ВКонтакте» прямо из колонии 06.04.2018 14:56

Приставы сняли со счетов коммунальщиков 40 миллионов 06.04.2018 08:25

Продавщица пойдет под суд за продажу пива детям 06.04.2018 08:03

Комментарии читателей: 7 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 14 апреля, 11:00
Благотворительный фестиваль детского творчества
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
сб 14 апреля, 12:00
День анимешника
Площадь Победы
сб 21 апреля, 12:00
Фестиваль-конкурс казачьей песни "Казачьему роду
Малинники, Дом культуры

Для детей

вс 08 апреля, 18:00
Научное шоу "Максимум"
Академия СуперГероев
вт 10 апреля, 11:30
Встреча Вселенная и космос
Калужская областная детская библиотека
сб 14 апреля, 11:00
Фикси-шоу «Спасатели времени»
Арена КТЗ, ДК
сб 14 апреля, 11:00
Интерактивный спектакли от чемоданного кукольного театра "Карусель"
Калуга

Концерты

вс 08 апреля, 19:00
Группа Фантастика
Мажор, бар
вс 08 апреля, 19:00
Группа "Путь солнца"
GaragE Bar (Бар Гараж)
вс 08 апреля, 19:00
Электрофорез
Андеграунд Кафе
пн 09 апреля, 19:00
Artik&Asti
Инновационный культурный центр (ИКЦ)

Кино

Тихоокеанский рубеж 2
Жажда смерти
Гоголь. Вий
Невероятная история о гигантской груше
Новости компаний

Расчёты с клиентами еще проще: «МегаФон» представляет доступное кассовое решение

«Ростелеком» поддержал первый открытый Чемпионат Калужской области по киберспорту

«Ростелеком» дарит жителям Калужской области месяц спокойствия

Абонентам «Ростелекома» стало легче приглядывать за домом

Опросы
В 2018 году вновь планируется провести шествие выпускников до Старого Торга, а после него - концерт на площади. А какой вариант праздника вам нравится больше? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Юмор и флуд - Первому игроку приготовится

Viktorch1311 31 мар 2018 22:51

ЧК - "Боярышник"

Viktorch1311 30 мар 2018 12:04

ЧК - Жадность

Viktorch1311 26 мар 2018 12:59

записки непостороннего - Хочется жить в свободной стране

mason 19 мар 2018 16:58

Новости партнеров

Преимущества использования МФУ с СНПЧ и рекомендации по выбору удобного устройства

«Время – деньги»

Обзор ЖК «Новое Медведково» от застройщика Инград

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.