Смертельное ДТП: депутата гордумы осудили на полтора года

Депутат городской Думы Калуги признан виновным в ДТП со смертельным исходом. Он нарушил правила, из-за чего погиб человек.

- В июле 2015 года он управлял автомобилем Toyota Land Cruiser, - сообщает в пятницу, 6 апреля, калужское региональное управление Следственного комитета. - В районе деревни Андреевское не справился с управлением и допустил опрокидывание машины.

В результате депутат получил повреждения средней тяжести, а его друг - пассажир машины - скончался в больнице.

На следствии обвиняемый утверждал, что за рулем автомобиля находился его друг, однако показаниями свидетелей и данными судебных экспертиз удалось опровергнуть эту версию.

Суд приговорил депутата к полутора годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением права управления транспортным средством.

В ходе следствия он возместил потерпевшим моральный вред в сумме одного миллиона рублей. Приговор был обжалован в апелляционном порядке, однако оставлен судом без изменения.