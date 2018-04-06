Смертельное ДТП: депутата гордумы осудили на полтора года

Депутат городской Думы Калуги признан виновным в ДТП со смертельным исходом. Он нарушил правила, из-за чего погиб человек.
- В июле 2015 года он управлял автомобилем Toyota Land Cruiser, - сообщает в пятницу, 6 апреля, калужское региональное управление Следственного комитета. - В районе деревни Андреевское не справился с управлением и допустил опрокидывание машины.
В результате депутат получил повреждения средней тяжести, а его друг - пассажир машины - скончался в больнице.
На следствии обвиняемый утверждал, что за рулем автомобиля находился его друг, однако показаниями свидетелей и данными судебных экспертиз удалось опровергнуть эту версию.
Суд приговорил депутата к полутора годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением права управления транспортным средством.
В ходе следствия он возместил потерпевшим моральный вред в сумме одного миллиона рублей. Приговор был обжалован в апелляционном порядке, однако оставлен судом без изменения.
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