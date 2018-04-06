Директор предприятия скрыла от налоговой 15 млн.

В пятницу, 6 апреля, региональное управление Следственного комитета завершило расследование уголовного дела, связанного с уклонением от уплаты налогов.

Следователи выяснили, что генеральный директор одного из деревообрабатывающих предприятий Жуковского района в 2010-2012 годах завышала свои расходы. Женщина вносила в декларацию заведомо ложные сведения о них. Размер причинённого ущерба составил 15 миллионов рублей.

Директриса свою вину признала, однако ущерб не возместила. На ее личное имущество наложили арест, а дело было передано в суд.