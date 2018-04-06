Улыбнитесь, вас снимают: замначальника отдела налоговой попался на взятке в 150 000 рублей

Заместитель начальника отдела Управления Федеральной налоговой службы России по Калужской области подозревается в получении взятки в значительном размере.

- По версии следствия, 4 апреля подозреваемый получил от конкурсного управляющего местного предприятия взятку - 150 тысяч рублей, - сообщает калужское региональное управление Следственного комитета.

За эту сумму он должен был не принимать должных мер по взысканию задолженности с данного предприятия, сообщает пресс-служба УМВД России по Калужской области. Сотрудник налоговой пояснял, что деньги ему нужны на ремонт квартиры.

Передача денег проходила в машине на улице Степана Разина под контролем Управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведени.

Видео: УМВД по Калужской области