Приставы сняли со счетов коммунальщиков 40 миллионов

В четверг, 5 апреля, пресс-служба судебных приставов сообщила о снятии крупной суммы со счета управляющей компании. Она задолжала ресурсоснабжающим организациям, жилищной инспекции и другим взыскателям 47 миллионов рублей.
Приставы проверили имущество коммунальщиков и принудительно списали с них 40 миллионов рублей. Эти деньги были распределены между взыскателями.
- Работа по сводному исполнительному производству продолжается, и оно не будет окончено до тех пор, пока должник не рассчитается по всем своим долговым обязательствам, - подчеркивают в ведомстве.
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