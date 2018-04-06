Приставы сняли со счетов коммунальщиков 40 миллионов

В четверг, 5 апреля, пресс-служба судебных приставов сообщила о снятии крупной суммы со счета управляющей компании. Она задолжала ресурсоснабжающим организациям, жилищной инспекции и другим взыскателям 47 миллионов рублей.

Приставы проверили имущество коммунальщиков и принудительно списали с них 40 миллионов рублей. Эти деньги были распределены между взыскателями.

- Работа по сводному исполнительному производству продолжается, и оно не будет окончено до тех пор, пока должник не рассчитается по всем своим долговым обязательствам, - подчеркивают в ведомстве.