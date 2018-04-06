Продавщица пойдет под суд за продажу пива детям

В четверг, 5 апреля, прокуратура Малоярославецкого района сообщила о возбуждении уголовного дела на местную жительницу.
41-летняя продавщица дважды попалась на продаже пива несовершеннолетним. Если в первый раз ее привлекли к административной ответственности, то за повторное нарушение уже к уголовной.
Женщине грозит до года исправительных работ с запретом работать на определённых должностях и заниматься определенной деятельностью. То есть суд может в качестве дополнительного наказания запретить ей заниматься торговлей.
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