Ограбив старушку, подросток наелся в кафе

В Обнинске 16-летний подросток подозревается в грабеже пенсионерки.
- В вечернее время потерпевшая возвращалась домой, когда к ней со спины подбежал молодой человек и резким движением выдернул сумку из рук, - сообщает УМВД по Калужской области. - На крики пенсионерки вернуть похищенное имущество, он не отреагировал и скрылся с места происшествия.
Придя домой, женщина сообщила о случившемся в полицию. В итоге школьник был задержан. Молодой человек сознался в содеянном. Из сумки пожилой женщины он забрал телефон и кошелек, в котором лежали 3 тысячи рублей. Деньги он потратил на еду в кафе.
Подростку грозит до 4 лет лишения свободы.
Похищенный телефон возвращен женщине. Расследование уголовного дела продолжается.
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