Мошенница получила миллион на покупку домика в деревне

Жительница Калужской области обманным путём получила субсидию на строительство жилья в сельской местности в рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года». Как сообщает 5 апреля пресс-служба регионального управления ФСБ, ущерб государству составил 1 151 515 рублей 86 копеек.

В 2009 году она фиктивно трудоустроилась на сельскохозяйственное предприятие. Кроме того, женщина незаконно зарегистрировалась в деревне Рыляки в доме, где уже проживало 6 человек, то есть намеренно ухудшила свои жилищные условия. В итоге её признали нуждающейся в жилых помещениях.

Дзержинский районный суд Калужской области приговорил виновницу к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. С неё взыскан 1 151 515 рублей 86 копеек. Приговор вступил в законную силу.