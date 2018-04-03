Вора-рецидивиста предала шоколадка

31-летний житель Людиново попался на краже в одном из магазинов горда. Ранее мужчина был неоднократно судим.

- По версии полиции, воспользовавшись тем, что в магазине после рабочего дня находилось много покупателей, он попытался пронести в пакете и в одежде через кассовую зону неоплаченный товар: косметические средства и сладости на сумму около 5 000 рублей, - сообщает пресс-служба УМВД России по Калужской области.

Однако в самый неподходящий момент из кармана его куртки предательски выпала шоколадка. Это заметила покупательница и сообщила о подозрительном мужчине администратору зала.

Возбуждено уголовное дело.