Нокаут по-семейному: жена ударила мужа по голове вазой с цветами

03.04.2018 11:13 1636

Калужанка обвиняется в причинении телесных повреждений своему мужу.

Работники «Скорой» сообщили в дежурную часть о том, что доставили в больницу мужчину с травмами. Как оказалось, его покалечила жена.

- Поздним вечером в преддверии дня рождения женщина готовила угощения для родственников и друзей, - сообщает пресс-служба УМВД России по Калуге.

В это время на кухню зашёл её пьяный муж. Супруги поругались. В итоге женщина взяла со стола стеклянную вазу с водой и цветами и нанесла ею удар по голове супруга.

За умышленное причинение легкого вреда здоровью ей грозит до двух лет лишения свободы. Материалы уголовного дела направлены в суд.