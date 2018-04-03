Нокаут по-семейному: жена ударила мужа по голове вазой с цветами

Калужанка обвиняется в причинении телесных повреждений своему мужу.
Работники «Скорой» сообщили в дежурную часть о том, что доставили в больницу мужчину с травмами. Как оказалось, его покалечила жена.
- Поздним вечером в преддверии дня рождения женщина готовила угощения для родственников и друзей, - сообщает пресс-служба УМВД России по Калуге.
В это время на кухню зашёл её пьяный муж. Супруги поругались. В итоге женщина взяла со стола стеклянную вазу с водой и цветами и нанесла ею удар по голове супруга.
За умышленное причинение легкого вреда здоровью ей грозит до двух лет лишения свободы. Материалы уголовного дела направлены в суд.
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