Пёс его знает: в Калуге сторож обокрал предприятие и увёл собаку

36-летний калужанин подозревается в хищении имущества предприятия. В начале марта мужчина устроился на работу сторожем.
- Первый аванс в размере 2000 рублей не устроил калужанина и тот решил улучшить свое материальное положение похитив имущество с охраняемого объекта, - сообщает во вторник, 3 апреля, пресс-служба УМВД России по Калужской области.
Заступив на очередное ночное дежурство, мужчина забрал из ангара инверторный аппарат для плазменной резки, а затем и телевизор. Ущерб составил более 119 тысяч рублей.
Вместе со сторожевым псом и вещами он покинул предприятие. Правда, пёс вскоре вернулся.
Происшествие попало на записи камер видеонаблюдения. По версии полицейских, украденные вещи калужанин продал недалеко от места работы за 10 тысяч рублей. Деньги потратил. Расследование продолжается.
Видео: УМВД России по Калужской области.
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