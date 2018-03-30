Калужанка расцарапала лицо мужу и побила полицейского

31-летняя калужанка обвиняется в применение опасного для здоровья насилия в отношении и публичном оскорблении полицейского.
Инцидент произошёл 24 декабря 2017 года, когда женщина отдыхала с супругом в одном из кафе Калуги.
- Будучи в состоянии алкогольного опьянения, она устроила скандал со своим мужем, поцарапав ему лицо, - сообщает в пятницу, 30 марта, калужское региональное управление Следственного комитета. - На просьбы администрации заведения успокоиться женщина отреагировала агрессивно,выталкивая сотрудников из кафе и покрывая нецензурной бранью.
На место были вызваны полицейские. Они попытались успокоить женщину.
- В ответ она нанесла удар ногой 34-летнему командиру отделения вневедомственной охраны, повредив мениски левого коленного сустава, - добавляют в СК. - Свои действия женщина сопроводила грубой нецензурной бранью.
В ходе допросов и очной ставки с потерпевшим женщина признала свою вину, извинившись перед полицейским.
Ей грозит до 10 лет лишения свободы.
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