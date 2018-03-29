Калужанин нашёл кошелек и попал под статью

Полицейские нашли мужчину, которого подозревают в краже денег со счёта калужанки.

Женщина пришла в отделение и рассказала, что потеряла кошёлек на улице. Позже выяснилось, что его подобрал мужчина. В кошелке лежал листок с пин-кодом от карты. В ближайшем банкомате мужчина снял 15 500 рублей.

С помощью записи с камеры видеонаблюдения мужчину нашли. Ему 42 года. Ранее уже был судим. По статье «Кража» ему грозит до 5 лет колонии.