Молодой маме и риелтору грозит до 4 лет колонии за мошенничество

Двум жительницам Калуги грозит до 4 лет колонии за мошенничество с материнским капиталом.
- Риелтор сговорилась со своей знакомой, ставшей недавно матерью второго ребенка, и для получения материнского капитала предоставила в администрацию заведомо ложные сведения на приобретенное жильё - стоимость ветхого дома была сильно завышена, - рассказали в среду, 28 марта, в УМВД по Калужской области. - Злоумышленницы завладели денежными средствами в сумме 453 600 рублей. Подобная сделка противоречит нормам закона и не улучшает жилищных условий семьи.
С подозреваемых взята подписка о невыезде. Расследование сейчас продолжается.
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