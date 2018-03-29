Молодой маме и риелтору грозит до 4 лет колонии за мошенничество

Двум жительницам Калуги грозит до 4 лет колонии за мошенничество с материнским капиталом.

- Риелтор сговорилась со своей знакомой, ставшей недавно матерью второго ребенка, и для получения материнского капитала предоставила в администрацию заведомо ложные сведения на приобретенное жильё - стоимость ветхого дома была сильно завышена, - рассказали в среду, 28 марта, в УМВД по Калужской области. - Злоумышленницы завладели денежными средствами в сумме 453 600 рублей. Подобная сделка противоречит нормам закона и не улучшает жилищных условий семьи.

С подозреваемых взята подписка о невыезде. Расследование сейчас продолжается.