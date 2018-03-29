8 раз прыгнул на грудь: мужчине вынесли приговор за попытку убийства

Областой суд оставил без изменений приговор 43-летнему жителю Полотняного Завода, которого недавно признали виновным в покушении на убийство.

- В июле 2017 года в гости к осужденному пришел его знакомый, - рассказали в среду, 28 марта, в прокуратуре Калужской области. - В процессе распития спиртного у хозяина квартиры возник умысел на убийство гостя. Преступник взял кухонный нож и попытался нанести удар потерпевшему, но тот оказал ему сопротивление. Затем злоумышленник повалил мужчину на пол, не менее 8 раз прыгнул на грудную клетку, а затем стал наносить удары арматурой по телу.

Но потерпевший сопростивлялся и смог убежать.

На суде виновник рассказал, что не помнит событий того дня, так как был пьян. Ближайшие шесть с половиной лет он проведёт в колонии строгого режима.