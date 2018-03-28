Калужанину грозит 2 года колонии за ёлки к Новому году

На днях прокуратура направила в суд уголовное дело 46-летнего жителя областного центра. Его обвиняют в незаконной рубке деревьев.
По версии следствия, в конце декабря 2017 году мужчина в лесу в пригороде Калуги срубил 11 ёлок. Деревья он привёз к концертному залу, где собирался их продать. Но вскоре к горе-бизнесмену подошли полицейские.
По уголовной статье калужанину грозит до 2 лет колонии.
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