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Калужанину грозит 2 года колонии за ёлки к Новому году

28.03.2018 15:34 3 1000 Дмитрий Ивьев
Калужанину грозит 2 года колонии за ёлки к Новому году

На днях прокуратура направила в суд уголовное дело 46-летнего жителя областного центра. Его обвиняют в незаконной рубке деревьев.

По версии следствия, в конце декабря 2017 году мужчина в лесу в пригороде Калуги срубил 11 ёлок. Деревья он привёз к концертному залу, где собирался их продать. Но вскоре к горе-бизнесмену подошли полицейские.

По уголовной статье калужанину грозит до 2 лет колонии.


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Тэги: криминал
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