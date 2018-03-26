На пьяного избирателя завели уголовное дело

66-летнего жителя Калужской области обвиняют в публичном оскорблении представителя власти.
18 марта пенсионер в пьяном виде явился на избирательный участок в школу города Кременки.
- Он стал нарушать общественный порядок, а после пресечения его противоправных действий полицейскими, публично оскорбил последних грубой нецензурной бранью, - сообщает в понедельник, 26 марта, калужское региональное управление Следственного комитета.
В 2016 году мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за публичное оскорбление представителя власти.
Пенсионеру грозит штраф в 40 тысяч рублей либо обязательные работы - до 360 часов.
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