16-летнюю девушку изнасиловали в Калуге

В воскресенье, 25 марта, в Калуге задержали 37-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании 16-летней девушки.

- Подозреваемый по частному объявлению об оказании платных услуг по уборке квартиры обратился к 16-тиленей потерпевшей с этой просьбой, - рассказали в калужском региональном управлении Следственного комитета. - 23 марта девушка прибыла к преступнику домой для уборки квартиры. Выбрав подходящий момент, насильник накинул на шею девушки удавку и, применив насилие, совершил ее изнасилование и иные действия сексуального характера.

Запуганная преступником потерпевшая обратилась в Следственный комитет лишь 25 марта.

Как подчёркивают в СК, ранее подозреваемый уже привлекался за совершение аналогичных преступлений. Он освободился из колонии в мае 2017 года, женат, в квартире жил один. За изнасилование ему грозит до 15 лет лишения свободы.