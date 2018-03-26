16-летнюю девушку изнасиловали в Калуге

В воскресенье, 25 марта, в Калуге задержали 37-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании 16-летней девушки.
- Подозреваемый по частному объявлению об оказании платных услуг по уборке квартиры обратился к 16-тиленей потерпевшей с этой просьбой, - рассказали в калужском региональном управлении Следственного комитета. - 23 марта девушка прибыла к преступнику домой для уборки квартиры. Выбрав подходящий момент, насильник накинул на шею девушки удавку и, применив насилие, совершил ее изнасилование и иные действия сексуального характера.
Запуганная преступником потерпевшая обратилась в Следственный комитет лишь 25 марта.
Как подчёркивают в СК, ранее подозреваемый уже привлекался за совершение аналогичных преступлений. Он освободился из колонии в мае 2017 года, женат, в квартире жил один. За изнасилование ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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