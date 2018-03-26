Калужанин открыл стрельбу по мужчинам, испражнявшимся во дворе

51-летний мужчина признан виновным в причинении вреда здоровью двум людям из хулиганских побуждений.
- В конце марта 2016 года ночью мужчина был у себя в квартире на улице Московской в Калуге, - сообщает в понедельник, 26 марта, областная прокуратура. - По камере видеонаблюдения он заметил, как во двор дома зашли двое незнакомцев. Видя, что мужчины используют двор в качестве общественного туалета, он взял пистолет и вышел на улицу.
Калужанин выстрелил в мужчин, испражнявшихся во дворе. Он причинил им лёгкий вред здоровью.
Суд назначил 51-летнему мужчине 360 часов обязательных работ. Приговор в законную силу пока не вступил.
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