Почти 19 000 патронов нашли в гараже

В Жуковском районе в гараже одного из местных жителей полиция нашла 18 698 патронов различного калибра.
- По нашей версии, мужчина ранее работал в одном из магазинов по продаже товаров для охоты, - рассказали 22 марта в УМВД по Калужской области. - При увольнении он самовольно вывез указанные боеприпасы, которые хранил в принадлежащем ему гараже.
Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Мужчине грозит до 4 лет колонии.
Фото: УМВД по Калужской области.
|
Брат Яны Болтынюк прокомментировал задержание подозреваемого 22.03.2018 15:35
8 пенсионеров остались без денег 22.03.2018 12:13
Полицейского посадили на 4 года за экскаватор 22.03.2018 09:34
Задержан подозреваемый в убийстве Яны Болтынюк 22.03.2018 09:01
Женщина развела ритуальное агентство на 255 тысяч 21.03.2018 15:09
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: