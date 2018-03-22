Почти 19 000 патронов нашли в гараже

В Жуковском районе в гараже одного из местных жителей полиция нашла 18 698 патронов различного калибра.

- По нашей версии, мужчина ранее работал в одном из магазинов по продаже товаров для охоты, - рассказали 22 марта в УМВД по Калужской области. - При увольнении он самовольно вывез указанные боеприпасы, которые хранил в принадлежащем ему гараже.

Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Мужчине грозит до 4 лет колонии.

Фото: УМВД по Калужской области.