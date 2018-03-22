8 пенсионеров остались без денег

В Малоярославецком районе завели уголовное дело на 36-летнюю женщину, которая должна была доставить пенсию восьми местным жителям, но деньги присвоила себе. В четверг, 22 марта, об этом рассказали в калужском региональном управлении полиции.

- Получив наличные средства, женщина свои обязательства не исполнила, деньги по адресам проживания пенсионеров не доставила, а распорядилась ими по своему усмотрению, - говорят в УМВД. - Получателям выплат был причинен ущерб на общую сумму 124 тысячи рублей.

В ходе следствия женщина возместила ущерб. Сейчас полицейские проверяют её на причастность к совершению подобных преступлений.