8 пенсионеров остались без денег

В Малоярославецком районе завели уголовное дело на 36-летнюю женщину, которая должна была доставить пенсию восьми местным жителям, но деньги присвоила себе. В четверг, 22 марта, об этом рассказали в калужском региональном управлении полиции.
- Получив наличные средства, женщина свои обязательства не исполнила, деньги по адресам проживания пенсионеров не доставила, а распорядилась ими по своему усмотрению, - говорят в УМВД. - Получателям выплат был причинен ущерб на общую сумму 124 тысячи рублей.
В ходе следствия женщина возместила ущерб. Сейчас полицейские проверяют её на причастность к совершению подобных преступлений.
|
Брат Яны Болтынюк прокомментировал задержание подозреваемого 22.03.2018 15:35
Полицейского посадили на 4 года за экскаватор 22.03.2018 09:34
Задержан подозреваемый в убийстве Яны Болтынюк 22.03.2018 09:01
Женщина развела ритуальное агентство на 255 тысяч 21.03.2018 15:09
15 лет за решёткой проведёт отчим-насильник 21.03.2018 12:19
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: