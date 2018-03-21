Женщина развела ритуальное агентство на 255 тысяч

34-летняя жительница Кирова обвиняется в присвоении денег ритуального агентства.

- В апреле 2017 года она устроилась менеджером по продажам памятников и сопутствующих изделий ритуального назначения, - сообщает 21 марта пресс-служба УМВД по Калужской области. - Она вносила недостоверные сведения в документы. Так, например, в графе о стоимости изделия она указывала сумму, которая была значительно выше действительной стоимости товара, а разницу присваивала себе.

Во время проверки деятельности организации была выявлена недостача в 255 тысяч рублей.

Материалы уголовного дела направлены в суд. Женщине грозит до 6 лет лишения свободы.