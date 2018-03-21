Главная > Новости > Криминал

15 лет за решёткой проведёт отчим-насильник

21.03.2018 12:19 6 3143 Елена Французова
15 лет за решёткой проведёт отчим-насильник

Суд вынес приговор 25-летнему жителю Калужской области, которого признали виновным в насильственных действиях сексуального характера. 4 раза мужчина надругался над своей 9-летней падчерицей в период с сентября по октябрь 2017 года.

- Потерпевшая боялась отчима, в связи с чем не оказывала ему сопротивление при совершении преступлений, но спустя некоторое время все же рассказала о случившемся матери и та обратилась в Следственный комитет, - сообщает в среду, 21 марта, калужское региональное управление СК. - На следствии обвиняемый сознался в совершении лишь одного преступного эпизода.

Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: криминал дети
Еще новости из рубрики «Криминал»

Женщина развела ритуальное агентство на 255 тысяч 21.03.2018 15:09

В Калуге на 250 тысяч оштрафовали владельца подпольных игровых клубов 21.03.2018 11:22

Калужанин выдумал мошенника, чтобы не возвращать кредит 21.03.2018 10:17

Калужанин спрятал украденную куртку в коляске с новорожденным 20.03.2018 12:46

Подростки вынесли золото из квартиры знакомой девушки 19.03.2018 16:31

Комментарии читателей: 6 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 24 марта, 13:00
Настольные ролевые игры. Третья встреча
Городской Досуговый центр
сб 24 марта, 17:00
«Дети режиссера Станиславского»
Силикатный, ДК
сб 14 апреля, 12:00
День анимешника
Площадь Победы
сб 21 апреля, 12:00
Фестиваль-конкурс казачьей песни "Казачьему роду
Малинники, Дом культуры

Для детей

пт 23 марта, 16:30
Тематическая программа «Час Земли»
Калуга
сб 24 марта, 11:00
Спектакль "Волшебный мир театра"
Калуга
сб 24 марта, 10:30
Мастер-классы для детей от "Школы мастеров"
Дом мастеров
сб 24 марта, 13:00
"Весенние хороводы"
Калужский театр кукол

Концерты

чт 22 марта, 19:00
Большой тур шоу "Танцы" на ТНТ, 4 сезон
Филармония
пт 23 марта, 17:30
Концерты коллектива "Калужская тальянка"
Дом мастеров
пт 23 марта, 19:00
Елена Шумаева. Антология русского романса
Дом музыки
пт 23 марта, 21:00
Концерт группы "Сколот"
GaragE Bar (Бар Гараж)

Кино

Чёрная Пантера
Tomb Raider: Лара Крофт
Селфи из ада
Шерлок Гномс
Новости компаний

«Ростелеком» подвел итоги работы системы видеонаблюдения на выборах Президента Российской Федерации в 2018 году

Избавить от боли в спине? Можем, умеем, практикуем!

Филиал «Калугаэнерго» обеспечил условия для развития транспортной инфраструктуры крупнейшего микрорайона Калуги

Энергетики МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья в день выборов Президента России готовы обеспечить надежное электроснабжение более 20 тысяч избирательных участков в 20 регионах страны

Опросы
На калужских дорогах хотят установить больше камер. А на вашу манеру вождения камеры влияют? 
 
Нет, я и без камер езжу по правилам
 676
Нет, могу нарушить, на камеры не смотрю
 54
Да, притормаживаю только перед камерами
 412
Да, после появления камер начал везде ездить аккуратнее
 339
Другой ответ, напишу в комментариях
 46
Всего проголосовало: 1527
Новости Обнинска
Блоги

записки непостороннего - Хочется жить в свободной стране

mason 19 мар 2018 16:58

Юмор и флуд - С наступающим наших всемогущих и прекрасных)))

Viktorch1311 07 мар 2018 12:34

Хорошая музыка - Прекрасное далёко

drughunter 07 мар 2018 07:34

Нитуш's блог - От инженера - к художнику. Перемены в жизни.

Нитуш 19 фев 2018 22:20

Новости партнеров

Как выбрать удобный и безопасный трехколесный велосипед для ребенка?

Рейтинг автосервисов Санкт Петербурга. Какой самый лучший?

Какой марки выбрать принтер: ключевые особенности продукции популярных производителей

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.