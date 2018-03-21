15 лет за решёткой проведёт отчим-насильник

Суд вынес приговор 25-летнему жителю Калужской области, которого признали виновным в насильственных действиях сексуального характера. 4 раза мужчина надругался над своей 9-летней падчерицей в период с сентября по октябрь 2017 года.

- Потерпевшая боялась отчима, в связи с чем не оказывала ему сопротивление при совершении преступлений, но спустя некоторое время все же рассказала о случившемся матери и та обратилась в Следственный комитет, - сообщает в среду, 21 марта, калужское региональное управление СК. - На следствии обвиняемый сознался в совершении лишь одного преступного эпизода.

Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда.