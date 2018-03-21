Калужанин выдумал мошенника, чтобы не возвращать кредит

В Калуге на днях вынесли приговор 23-летнему мужчине, которого признали виновным в заведомо ложном доносе о совершении преступления.

- Молодой человек при помощи интернета открыл потребительский кредит на 15 тысяч рублей, - рассказали в среду, 21 марта, в прокуратуре Калужской области. - Кредит не выплачивал, у него образовалась задолженность перед кредитной организацией.

Чтобы не платить деньги, калужанин пошёл в полицию и подал заявление: якобы кредит на его имя оформил какой-то мошенник. Но в ходе проверки правда раскрылась. Суд приговорил мужчину за ложный донос к штрафу в 30 тысяч рублей.