Калужанин спрятал украденную куртку в коляске с новорожденным

31-летний калужанин подозревается в краже куртки из магазина.
В полицию обратился представитель одного из магазинов спортивной одежды и товаров. Он сообщил, что из торгового зала пропала куртка стоимостью 40 тысяч рублей. Полиция установила подозреваемого – калужанина, который недавно стал отцом.
По версии оперативников, мужчина прошел в торговый зал с младенцем. Новорожденный был в коляске.
- Сняв с вешалки зимнюю мужскую куртку, он спрятал её в коляске с малышом, - сообщает 20 марта пресс-служба УМВД по Калуге. - При выходе из магазина среагировала специальная рамка. Охранник осмотрел мужчину и, не проверив содержимого коляски, разрешил ему покинуть торговый зал.
На улице калужанин переложил куртку в свой автомобиль и покинул место происшествия.
Похищенное имущество изъято. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Расследование продолжается.
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