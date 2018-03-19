Фельдшер «Скорой» обворовывал пациентов

Фельдшер станции скорой медицинской помощи в Жуковском районе признан виновным в краже.
- В октябре 2017 года, прибыв на вызов в автомобиле скорой помощи, фельдшер похитил из ручной клади пострадавшей, находившейся в бессознательном состоянии, ноутбук стоимостью 15 тысяч рублей, - сообщает в понедельник, 19 марта, прокуратура Калужской области.
Как оказалось, ранее мужчина уже был судим за подобное преступление. В 2014 году в Обнинске, приехав по вызову, он украл из квартиры ювелирные изделия.
В наукограде фельдшер сумел договориться с потерпевшей и ходатайствовал об прекращении уголовного дела. Однако суд ему в этом отказал. Мужчину приговорили к полутора года исправительных работ с удержанием из заработной платы 10% ежемесячно в доход государства.
Приговор пока не вступил в законную силу. По информации и.о. главного врача ГБУЗ КО «ЦРБ Жуковского района», к настоящему времени фельдшер уволен по собственному желанию.
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