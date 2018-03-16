За пьяную поездку мужчина заплатит 200 тысяч

Жителя Полотняного Завода оштрафовали на 200 тысяч рублей за езду за рулём в пьяном виде. Об этом в пятницу, 16 марта, рассказали в прокуратуре Калужской области.
Виновник второй раз попался инспекторам в нетрезвом состоянии.
- Также мужчине дополнительно назначено наказание в виде лишения права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года, - подчеркнули в прокуратуре.
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