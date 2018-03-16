Мужчина привязывал мать к батарее цепью, а потом убил

30-летнего жителя Жиздринского района подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть его 52-летней матери.

9 марта, находясь в гостях у женщины в деревне Устье, он её избил, рассказали в пятницу, 16 марта, в калужском региональном управлении Следственного комитета.

52-летней женщине было нанесено не мене 6 ударов по голове. Она скончалась от закрытой черепно-мозговой травмы. В момент совершения преступления мужчина был пьян.

- На допросе он признался в том, что в декабре-январе неоднократно привязывал мать цепью к батарее. Металлическая цепь обнаружена на месте происшествия и изъята, - подчёркивают в СК.

Следователям мужчина своё поведение объяснил тем, что женщина злоупотребляла спиртным. Подозреваемый арестован.