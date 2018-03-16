Задержанные в Калужской области игиловцы готовили теракты

Как мы уже рассказывали, в среду, 14 марта, в Калужской области сотрудники ФСБ задержали четырех участников так называемой «спящей ячейки» запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».
15 марта ФСБ сообщила, что задержанных конвоировали в Тюмень. Там следователи занимаются делом, возбуждённым по статье «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации». Она предусматривает для виновников 15-20 лет колонии.
- В ходе допроса преступники дали признательные показания об участии в деятельности запрещенной организации, а также подготовке ими террористических акций, - подчёркивают силовики.
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