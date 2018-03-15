20-летней девушке грозит 15 лет колонии

В Калуге суд в ближайшее время рассмотрит уголовное дело, возбужденное в отношении 20-летней девушки и её несовершеннолетнего брата. Их обвиняют в торговле наркотиками.

По версии следствия, калужанка купила большое количество наркотиков через интернет, чтобы заработать на перепродаже.

- О задуманном узнал несовершеннолетний брат обвиняемой и предложил свою помощь, - рассказали в четверг, 15 марта, в прокуратуре Калужской области. - Сестра подыскивала потенциальных покупателей, договаривалась о месте и времени передачи, а брат ездил на место совершения незаконной сделки.

Данная уголовная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет.