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20-летней девушке грозит 15 лет колонии

15.03.2018 16:42 3 4698 Дмитрий Ивьев
20-летней девушке грозит 15 лет колонии

В Калуге суд в ближайшее время рассмотрит уголовное дело, возбужденное в отношении 20-летней девушки и её несовершеннолетнего брата. Их обвиняют в торговле наркотиками.

По версии следствия, калужанка купила большое количество наркотиков через интернет, чтобы заработать на перепродаже.

- О задуманном узнал несовершеннолетний брат обвиняемой и предложил свою помощь, - рассказали в четверг, 15 марта, в прокуратуре Калужской области. - Сестра подыскивала потенциальных покупателей, договаривалась о месте и времени передачи, а брат ездил на место совершения незаконной сделки.

Данная уголовная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет.


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Тэги: криминал
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