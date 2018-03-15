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Обиженная женщина решила «заминировать» кафе

15.03.2018 10:27 0 1472 Дмитрий Ивьев
Обиженная женщина решила «заминировать» кафе

В Дзержинском районе завели уголовное дело на женщину, которая подозревается в ложном сообщении о бомбе в кафе. По номеру 112 она позвонила утром 10 марта.

- Прибывшие на место оперативники не обнаружили каких-либо предметов, имитирующих взрывное устройство, - рассказали 15 марта в прокуратуре Калужской области. - Проверка показала, что мотивом таких действий со стороны подозреваемой явился личный конфликт между ней и администрацией заведения.

Подозреваемой грозит штраф, ограничение свободы либо принудительные работы.


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Тэги: криминал
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