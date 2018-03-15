Обиженная женщина решила «заминировать» кафе

В Дзержинском районе завели уголовное дело на женщину, которая подозревается в ложном сообщении о бомбе в кафе. По номеру 112 она позвонила утром 10 марта.
- Прибывшие на место оперативники не обнаружили каких-либо предметов, имитирующих взрывное устройство, - рассказали 15 марта в прокуратуре Калужской области. - Проверка показала, что мотивом таких действий со стороны подозреваемой явился личный конфликт между ней и администрацией заведения.
Подозреваемой грозит штраф, ограничение свободы либо принудительные работы.
|
Калужанина оштрафовали за видео с сотрудниками ДПС 14.03.2018 16:23
Мужчина оставил друга истекать кровью на морозе 14.03.2018 16:21
Банду похитителей бензина нашли в Калужской области 14.03.2018 15:51
Гастарбайтеры предложили выкуп за родственника 13.03.2018 14:40
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: