Калужанина оштрафовали за видео с сотрудниками ДПС

29-летний калужанин признан виновным в оскорблении представителя власти.

Как мы уже рассказывали, конфликт произошёл 10 августа прошлого года. Мужчина снял на камеру свой диалог с сотрудниками ДПС на улице Петра Тарасова в Калуге. Дорожные полицейские остановили водителя для проверки документов. В конце беседы автор ролика выкрикнул вслед уходящим полицейским: «Уроды!». А в тот же вечер выложил видео в сеть.

- Своими действиями водитель публично оскорбил представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей, - сообщили нам в среду, 14 марта, в калужском региональном управлении Следственного комитета.

Суд приговорил калужанина к штрафу в 30 тысяч рублей. Приговор обжалован не был и вступил в законную силу.