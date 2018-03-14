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Калужанина оштрафовали за видео с сотрудниками ДПС

14.03.2018 16:23 4 2094 Елена Французова

29-летний калужанин признан виновным в оскорблении представителя власти.

Как мы уже рассказывали, конфликт произошёл 10 августа прошлого года. Мужчина снял на камеру свой диалог с сотрудниками ДПС на улице Петра Тарасова в Калуге. Дорожные полицейские остановили водителя для проверки документов. В конце беседы автор ролика выкрикнул вслед уходящим полицейским: «Уроды!». А в тот же вечер выложил видео в сеть.

- Своими действиями водитель публично оскорбил представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей, - сообщили нам в среду, 14 марта, в калужском региональном управлении Следственного комитета.

Суд приговорил калужанина к штрафу в 30 тысяч рублей. Приговор обжалован не был и вступил в законную силу.


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Тэги: криминал
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