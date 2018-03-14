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Банду похитителей бензина нашли в Калужской области

14.03.2018 15:51 2 1981 Дмитрий Ивьев
Банду похитителей бензина нашли в Калужской области

Калужская полиция на днях завершила расследование уголовного дела, возбужденного в отношении восьми человек. Их обвиняют в краже бензина и дизельного топлива.

- В июне 2017 года сотрудниками полиции была остановлена грузовая машина, в кузове которой были обнаружены емкости с топливом, общим весом более 3 тысяч килограмм, и мотопомпа, - рассказали в среду, 14 марта, в УМВД. - При общении с правоохранителями водитель документы на груз не предоставил, обстоятельства приобретения нефтепродуктов пояснить не смог.

Проверка показала, что бензин был украден из вагона-цистерны, принадлежащего одному из предприятий. По версии следствия, один из подозреваемых, работая машинистом тепловоза, при транспортировке вагонов-цистерн сливал в канистры при помощи шланга перевозимый им бензин и дизельное топливо.

Вскоре мужчина решил расширить незаконный бизнес и привлек шестерых своих коллег. Как говорят в полиции, банда использовала мотопомпу и грузовик. Во время перегона состав с топливом останавливали в безлюдном месте и перекачивали нефтепродукты из цистерн.

Похищенное топливо потом сбывалось на заправках по ценам ниже рыночных.

Нанесенный владельцам нефтепродуктов ущерб оценивается в 900 тысяч рублей.


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Тэги: криминал
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