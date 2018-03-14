ФСБ задержала в Калужской области четырёх сторонников «Исламского государства»

В среду, 14 марта, на территории Калужской области сотрудники ФСБ задержали четверых сторонников запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство».
- Задержаны четверо жителей Ямало-Ненецкого автономного округа - участников так называемой «спящей ячейки» исламистов, возглавляемой эмиссаром, прошедшим боевую подготовку на территории Сирии и прибывшим из зоны конфликта для организации террористической деятельности.
Личности задержанных в интересах следствия не разглашаются, подчеркивают силовики.
|
Калужанина оштрафовали за видео с сотрудниками ДПС 14.03.2018 16:23
Мужчина оставил друга истекать кровью на морозе 14.03.2018 16:21
Банду похитителей бензина нашли в Калужской области 14.03.2018 15:51
Гастарбайтеры предложили выкуп за родственника 13.03.2018 14:40
Из мужского монастыря украли иконы 13.03.2018 08:57
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: