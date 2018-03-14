ФСБ задержала в Калужской области четырёх сторонников «Исламского государства»

В среду, 14 марта, на территории Калужской области сотрудники ФСБ задержали четверых сторонников запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство».

- Задержаны четверо жителей Ямало-Ненецкого автономного округа - участников так называемой «спящей ячейки» исламистов, возглавляемой эмиссаром, прошедшим боевую подготовку на территории Сирии и прибывшим из зоны конфликта для организации террористической деятельности.

Личности задержанных в интересах следствия не разглашаются, подчеркивают силовики.