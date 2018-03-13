Гастарбайтеры предложили выкуп за родственника

Двое таджиков, проживающих в Обнинске, подозреваются в даче взятки.
По версии следствия, 6 марта они передали 30 тысяч рублей сотруднику калужского управления ФСБ, чтобы тот закрыл глаза на незаконное пересечение границы родственником подозреваемых.
Их задержали с поличным, сообщает 13 марта калужское региональное управление Следственного комитета. В настоящее время таджики задержаны. Расследование уголовного дела продолжается.
|
Из мужского монастыря украли иконы 13.03.2018 08:57
Директору лесничества грозит два года колонии 12.03.2018 16:31
В Калуге по мужчине открыли стрельбу за замечание о громкой музыке 12.03.2018 15:55
Калужанин похитил бывшую жену 12.03.2018 12:57
Парадокс: суд защитил владельца подпольного казино 09.03.2018 10:00
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: