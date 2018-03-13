Гастарбайтеры предложили выкуп за родственника

Двое таджиков, проживающих в Обнинске, подозреваются в даче взятки.

По версии следствия, 6 марта они передали 30 тысяч рублей сотруднику калужского управления ФСБ, чтобы тот закрыл глаза на незаконное пересечение границы родственником подозреваемых.

Их задержали с поличным, сообщает 13 марта калужское региональное управление Следственного комитета. В настоящее время таджики задержаны. Расследование уголовного дела продолжается.