Из мужского монастыря украли иконы

7 марта возбуждено уголовное дело по факту хищения двух икон в церкви святого Митрофана, расположенной на территории Свято-Пафнутьевского Боровского монастыря, сообщает областная прокуратура.

Преступление совершил неизвестный в период с 3 по 6 февраля. Иконы оценили в 1 миллион 200 тысяч рублей.

Сейчас правоохранительные органы ищут преступников.