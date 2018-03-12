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Директору лесничества грозит два года колонии

12.03.2018 16:31 1 1927 Дмитрий Ивьев
Директору лесничества грозит два года колонии

Директору лесничества в Износковском районе грозит до двух лет колонии за служебный подлог.

- Осенью 2017 года сотрудниками лесничества была выявлена незаконная вырубка деревьев, ущерб от которой составил 1 миллион 700 тысяч рублей, - рассказали в понедельник, 12 марта, в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Организация, осуществившая незаконную вырубку, обязана была возместить данную сумму. Чтобы уменьшить размер компенсации, представитель организации уговорил директора лесничества составить подложные документы.

Как считают следователи, в расчет ущерба подозреваемый внес изменения, и сумма ущерба уменьшилась до 256 тысяч.


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Тэги: криминал
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