Директору лесничества грозит два года колонии

Директору лесничества в Износковском районе грозит до двух лет колонии за служебный подлог.
- Осенью 2017 года сотрудниками лесничества была выявлена незаконная вырубка деревьев, ущерб от которой составил 1 миллион 700 тысяч рублей, - рассказали в понедельник, 12 марта, в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Организация, осуществившая незаконную вырубку, обязана была возместить данную сумму. Чтобы уменьшить размер компенсации, представитель организации уговорил директора лесничества составить подложные документы.
Как считают следователи, в расчет ущерба подозреваемый внес изменения, и сумма ущерба уменьшилась до 256 тысяч.
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