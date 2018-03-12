В Калуге по мужчине открыли стрельбу за замечание о громкой музыке

В субботу, 10 марта, около 23:30 во дворе дома № 10 по улице Телевизионной из травматического пистолета был ранен мужчина.

- Во дворе дома громко заиграла музыка, - рассказал нам пострадавший. - Высунулся в окно, увидел мужчину, который и слушал её с телефона. Спустился, сделал замечание, попросил убавить звук. Мужчина согласился, и я решил, что разговор исчерпан. Пошёл к своей машине за вещами. Мужчина стал оскорблять меня нецензурными словами. Я пошёл к нему навстречу и, не дойдя около 5 метров, попал под обстрел. В меня попали 4 раза, сломали плюсневую кость в правой кисти. Теперь у меня там 2 спицы. А злодей убежал.

Вскоре стрелявшего задержали полицейские. Им оказался житель этого же дома.

- По предварительной информации, молодой человек поругался со своей девушкой, - рассказали 12 марта в пресс-службе УМВД по Калуге. – Выйдя на улицу, он включил громко музыку. Из дома вышел мужчина, сделал замечания. В итоге произошёл конфликт, который закончился стрельбой.

Со стрелявшего взята подписка о невыезде. Возбуждено уголовное дело. Открывшему стрельбу калужанину грозит до двух лет лишения свободы.