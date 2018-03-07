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Водителю грозит срок за польские груши

07.03.2018 16:27 1 782 Дмитрий Ивьев
Водителю грозит срок за польские груши

45-летний белорус подозревается в даче взятки на трассе А130 в Юхнове.

По информации следствия, в ночь на 6 марта он управлял фурой и был остановлен на трассе А130 в Юхнове.

- Во время проверки, проводившейся сотрудниками УГИБДД по Калужской области и специалистами Россельхознадзора, в грузовом автомобиле было обнаружено более 20 тонн груш из Польши без фитосанитарных и сопроводительных документов, - рассказали нам 7 марта в СК по Калужской области. - Водитель большегруза передал сотруднику Управления Россельхознадзора по Калужской области взятку в размере 28 тысяч рублей за решение вопроса о беспрепятственном проезде автомашины.

Расследование сейчас продолжается.


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Тэги: криминал
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