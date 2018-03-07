Директор задолжал налогов на 6,6 миллиона рублей

Калужские следователи завели уголовное дело на директора предприятия, занимающегося производством и продажей строительных металлических конструкций в Малоярославецком районе. Его подозревают в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов.
- По версии следствия, в течение 2017 года директор осуществлял расчеты с контрагентами через расчетные счета третьих лиц, а также путем производства взаимозачетов с контрагентами, - рассказали нам 7 марта в калужском управлении СК. - Общая задолженность организации перед бюджетом составила более 6 миллионов 600 тысяч рублей.
Расследование сейчас продолжается. При этом следователи подчёркивают, что в случае возмещения ущерба и уплаты штрафных санкций директор будет освобожден от уголовной ответственности.
|
Водителю грозит срок за польские груши 07.03.2018 16:27
Москвич пытался за взятку провезти овощи по калужской трассе 07.03.2018 11:45
20-летние парни устроили резню в съёмной квартире 07.03.2018 09:00
В Калуге ищут похитителя коньяка 06.03.2018 17:10
Бетон выпускал, а зарплату не платил 06.03.2018 15:23
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: