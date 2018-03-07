Директор задолжал налогов на 6,6 миллиона рублей

Калужские следователи завели уголовное дело на директора предприятия, занимающегося производством и продажей строительных металлических конструкций в Малоярославецком районе. Его подозревают в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов.

- По версии следствия, в течение 2017 года директор осуществлял расчеты с контрагентами через расчетные счета третьих лиц, а также путем производства взаимозачетов с контрагентами, - рассказали нам 7 марта в калужском управлении СК. - Общая задолженность организации перед бюджетом составила более 6 миллионов 600 тысяч рублей.

Расследование сейчас продолжается. При этом следователи подчёркивают, что в случае возмещения ущерба и уплаты штрафных санкций директор будет освобожден от уголовной ответственности.